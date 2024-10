L’obiettivo di andare verso dei Comuni più digitali (Di domenica 20 ottobre 2024) In un processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – che è partito dal cloud e che deve per forza completarsi, in una sorta di corsa contro il tempo per raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR -, è ovvio che si passi dall’analisi di tutte le competenze e le risorse tecnologiche che sono attualmente a disposizione nei Comuni italiani. L’obiettivo di rendere i Comuni digitali, infatti, fa parte del piano recentemente presentato e che prevede due misure su tutte: la Mappa dei Comuni digitali e l’Accademia dei Comuni digitali. Giornalettismo.com - L’obiettivo di andare verso dei Comuni più digitali Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di domenica 20 ottobre 2024) In un processo dizzazione della Pubblica Amministrazione – che è partito dal cloud e che deve per forza completarsi, in una sorta di corsa contro il tempo per raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR -, è ovvio che si passi dall’analisi di tutte le competenze e le risorse tecnologiche che sono attualmente a disposizione neiitaliani.di rendere i, infatti, fa parte del piano recentemente presentato e che prevede due misure su tutte: la Mappa deie l’Accademia dei

