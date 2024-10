LIVE Roma-Inter 0-0: Calhanoglu si fa male, entra Frattesi (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma-Inter è il match valido per l’ottava giornata di Serie A 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida i giallorossi allenati da Ivan Juric ed in un momento difficile. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo Stadio Olimpico. LIVE Roma-Inter 0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE 15? La Curva Sud è entrata allo Stadio Olimpico. Conclusa la protesta contro la società dei tifosi della Roma. 13? TRAVERSA DI MKHITARYAN DA FUORI AREA! Il turco si tocca l’Interno coscia, già da dieci minuti non riusciva più a correre. 12? Esce Calhanoglu, entra Davide Frattesi. 11? PALO DELLA Roma! Cross di Pellegrini dal fondo, Sommer non trattiene il pallone e manda la palla sul palo. Fortunato il portiere, ma che errore 10? Frattesi ha cominciato il riscaldamento, a breve potrebbe esserci il cambio. Inter-news.it - LIVE Roma-Inter 0-0: Calhanoglu si fa male, entra Frattesi Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è il match valido per l’ottava giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i giallorossi allenati da Ivan Juric ed in un momento difficile. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo Stadio Olimpico.0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE 15? La Curva Sud èta allo Stadio Olimpico. Conclusa la protesta contro la società dei tifosi della. 13? TRAVERSA DI MKHITARYAN DA FUORI AREA! Il turco si tocca l’no coscia, già da dieci minuti non riusciva più a correre. 12? EsceDavide. 11? PALO DELLA! Cross di Pellegrini dal fondo, Sommer non trattiene il pallone e manda la palla sul palo. Fortunato il portiere, ma che errore 10?ha cominciato il riscaldamento, a breve potrebbe esserci il cambio.

