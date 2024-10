Secoloditalia.it - L’intervento. Energia nucleare: investimento strategico per la crescita sostenibile dell’Italia

(Di domenica 20 ottobre 2024) Sono diverse le teorie economiche in grado di fornirci un quadro utile per comprendere la relazione tradi nuova generazione eeconomica del nostro Paese. E’ opportuno ricordare la teoria dellaendogena, sviluppata da economisti come Paul Romer e Robert Lucas, che evidenzia il ruolo cruciale dell’innovazione e del capitale umano come variabili essenziali per laeconomica. In questo contesto, gli investimenti nel settorepossono stimolare lo sviluppo tecnologico e le competenze della forza lavoro. Le centrali nucleari richiedono tecnologie avanzate e personale altamente specializzato, con conseguenti opportunità per la formazione e per la ricerca. Investire nell’creerebbe non solo nuovi posti di lavoro, ma anche spillover tecnologici di cui potrebbero beneficiare altri settori, come l’ingegneria e la medicina.