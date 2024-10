L’Empoli spaventa il Napoli, poi ci pensa Kvara: Conte da solo in vetta (Di domenica 20 ottobre 2024) Buon successo in trasferta per il Napoli di Antonio Conte che risolve grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia una partita insidiosa Dopo un primo tempo di assoluta sofferenza, con L’Empoli a fare la partita e creare le occasioni più ghiotte, al Napoli è bastato un rigore messo a segno da Kvaratskhelia nel secondo tempo per superare la formazione toscana e conquistare i tre punti. Con un Lukaku sottotono e sostituito appena prima della rete del georgiano, a tenere a galla gli azzurri è stata una grande prestazione di Caprile. Khvicha Kvaratskhelia (LaPresse) – Calciomercato.itPer quanto riguarda il match, come si poteva ipotizzare alla vigilia per il Napoli è stata una trasferta particolarmente insidiosa. Buon atteggiamento da parte delL’Empoli specialmente nel corso del primo tempo in cui ha tenuto in mano il pallino del gioco. Calciomercato.it - L’Empoli spaventa il Napoli, poi ci pensa Kvara: Conte da solo in vetta Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Buon successo in trasferta per ildi Antonioche risolve grazie al rigore trasformato datskhelia una partita insidiosa Dopo un primo tempo di assoluta sofferenza, cona fare la partita e creare le occasioni più ghiotte, alè bastato un rigore messo a segno datskhelia nel secondo tempo per superare la formazione toscana e conquistare i tre punti. Con un Lukaku sottotono e sostituito appena prima della rete del georgiano, a tenere a galla gli azzurri è stata una grande prestazione di Caprile. Khvichatskhelia (LaPresse) – Calciomercato.itPer quanto riguarda il match, come si poteva ipotizzare alla vigilia per ilè stata una trasferta particolarmente insidiosa. Buon atteggiamento da parte delspecialmente nel corso del primo tempo in cui ha tenuto in mano il pallino del gioco.

