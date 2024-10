Le esplode la sigaretta elettronica in bocca, ragazza finisce in ospedale (Di domenica 20 ottobre 2024) Un grave incidente si è verificato ieri sera a Palermo, quando una sigaretta elettronica è esplosa, provocando una grave ferita alla bocca di una ragazza di 20 anni. La giovane, in vacanza nella città siciliana, si trovava in piazza Olivella insieme al fidanzato al momento dell’esplosione. L’allarme è stato lanciato dai titolari di un ristorante nelle vicinanze, che hanno prontamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato la vittima d’urgenza in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’esplosione sarebbe riconducibile a un cortocircuito della batteria della sigaretta elettronica. Il caso solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza di questi dispositivi, sempre più diffusi tra i giovani. Thesocialpost.it - Le esplode la sigaretta elettronica in bocca, ragazza finisce in ospedale Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un grave incidente si è verificato ieri sera a Palermo, quando unaè esplosa, provocando una grave ferita alladi unadi 20 anni. La giovane, in vacanza nella città siciliana, si trovava in piazza Olivella insieme al fidanzato al momento dell’esplosione. L’allarme è stato lanciato dai titolari di un ristorante nelle vicinanze, che hanno prontamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato la vittima d’urgenza in. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’esplosione sarebbe riconducibile a un cortocircuito della batteria della. Il caso solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza di questi dispositivi, sempre più diffusi tra i giovani.

Palermo, 20 ottobre 2024 – Un momento di relax. La giovane, in vacanza in città, era seduta insieme al fidanzato nella centrale piazza Olivella quando è avvenuto l'incidente. L'esplosione sarebbe stata causata da un cortocircuito della batteria. In Italia gli utilizzatori abituali e occasionali di e-cig (sigarette elettroniche) sono il 2,4% della popolazione, ovvero circa 1.000 persone.

Un forte scoppio, seguito da una nuvola di fumo, ha spaventato tutti in piazza Olivella. E' successo verso l'ora di pranzo, con la zona affollata di turisti. Alcuni hanno pensato a un petardo. Altri ancora a un colpo di pistola. Invece si trattava dell'esplosione di una sigaretta elettronica.

