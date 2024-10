Anticipazionitv.it - La Talpa 2024, arriva il promo della nuova edizione: confermati i dieci concorrenti

(Di domenica 20 ottobre 2024) Di recente era spuntata la notizia di un altro rinvio per lade La, il quale siede in panchina da ormai oltre tre anni. Tuttavia, con grande sorpresa, Mediaset ha mandato in onda il primodel reality che conferma finalmente il ritorno ufficiale. La dicitura è naturalmente “prossimamente” ma pare che si rispetteranno i tempi ossia partendo a novembre. Diletta Leotta sarà al timone dell’avventura e guiderà un gruppo divip. Lail primoufficiale I telespettatori avevano quasi perso ogni speranza per rivedere Lasul piccolo schermo televisivo. Nelle ultime settimane, non a caso, erano tornati i dubbi con tanto di possibile rinvio per il programma. Si parlava di uno spostamento ad ottobre del prossimo anno, ma ora la voce è stata smentita.