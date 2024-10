Jannik Sinner, cos'ha dimostrato battendo Carlos Alcaraz: in questo sport... (Di domenica 20 ottobre 2024) Il re del deserto (arabo) è Jannik Sinner che si è aggiudicato la finale del Six Kings Slam, superando Carlitos Alcaraz in tre set (5-7, 6-3, 6-3) e intascando i 5.5 milioni di euro del premio finale, quasi il doppio di quanto ha intascato vincendo Wimbledon. Allo spagnolo sono andati “solo” i 3 milioni di euro che spettavano a chi arrivava all'ultimo atto dell'esibizione stellare, perdendola. Ora il bilancio delle sfide non pende più così nettamente a favore del ragazzo di Murcia che si vede in vantaggio per 7 vittorie a 5 nei confronti del rosso di Sesto che ha dimostrato ancora una volta di essere il nuovo mammasantissima di questo sport, ovunque si giochi e qualunque cosa ci sia in palio. Un'annotazione sullo spagnolo: il suo tennis è decisamente più bello delle orride canottiere che indossa, ma tant'è, il tennis ormai non è sempre sinonimo di eleganza. Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, cos'ha dimostrato battendo Carlos Alcaraz: in questo sport... Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il re del deserto (arabo) èche si è aggiudicato la finale del Six Kings Slam, superando Carlitosin tre set (5-7, 6-3, 6-3) e intascando i 5.5 milioni di euro del premio finale, quasi il doppio di quanto ha intascato vincendo Wimbledon. Allo spagnolo sono andati “solo” i 3 milioni di euro che spettavano a chi arrivava all'ultimo atto dell'esibizione stellare, perdendola. Ora il bilancio delle sfide non pende più così nettamente a favore del ragazzo di Murcia che si vede in vantaggio per 7 vittorie a 5 nei confronti del rosso di Sesto che haancora una volta di essere il nuovo mammasantissima di, ovunque si giochi e qualunque cosa ci sia in palio. Un'annotazione sullo spagnolo: il suo tennis è decisamente più bello delle orride canottiere che indossa, ma tant'è, il tennis ormai non è sempre sinonimo di eleganza.

