Inter può partire a gennaio | Roma e Lazio nella testa del centrocampista

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 20 Ottobre 2024 13:44 di Federico De Milano Uno dei migliori giocatori dell’vorrebbe trasferirsi aconcome possibili nuove squadre per la sua carriera La Serie A è ricominciata con la giornata numero otto che si sta svolgendo in questo fine settimana dopo lo scorso weekend c’è stata la sosta del campionato per la disputa delle partite delle nazionali. Le squadre italiane e non solo stanno per andare incontro ad un periodo di calendario molto ricco di gare determinanti sia per quanto riguarda la Serie A che per le coppe europee visto l’accavallarsi di impegni in Europa con il turno infrasettimanale di campionato programmato per gli ultimi giorni di ottobre. Baroni e Juric, tecnici di, possono fare uno scippo all’(Foto LaPresse) – Rompipallone.