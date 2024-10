Il Napoli batte l'Empoli 1-0 e si riprende il primo posto in classifica (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Napoli fatica tantissimo ma scardina il muro eretto dall'Empoli grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia. Decisivo il grande ex Caprile in più di una circostanza. Azzurri primi a quota 19 punti Ilgiornale.it - Il Napoli batte l'Empoli 1-0 e si riprende il primo posto in classifica Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilfatica tantissimo ma scardina il muro eretto dall'grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia. Decisivo il grande ex Caprile in più di una circostanza. Azzurri primi a quota 19 punti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Juve batte la Lazio con un autogol : bianconeri al primo posto in attesa del Napoli - L'arbitro Sacchi, richiamato dal var, estrae il rosso per il difensore biancoceleste e fischia un calcio di punizione. La Juventus supera 1-0 la Lazio nell'ottava giornata del campionato di Serie A e, per una notte, si porta in testa alla classifica insieme al Napoli di Antonio Conte. Al 57' Vlahovic fa tremare la traversa con un colpo al volo. (Liberoquotidiano.it)

Zambrotta : “Inter ha dominato la scorsa Serie A - è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa” - La Gazzetta dello Sport – Zambrotta: “Inter ha dominato la scorsa Serie A, è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa” Le … L'articolo Zambrotta: “Inter ha dominato la scorsa Serie A, è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Radio Goal – Napoli : l’Empoli va presa con le pinze - fondamentale battere le piccole per vincere uno Scudetto - Kvaratskhelia sta facendo qualcosa di diverso dagli altri anni, sta dando una grande disponibilità a livello difensivo, si trova a fare spesso il quarto di centrocampo oppure fa la seconda punta giocando spalle alla porta. Avevo tanta personalità e facevo tanto movimento, cercavo di apprendere qualsiasi cosa durante gli allenamenti. (Terzotemponapoli.com)