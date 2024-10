Il ministro Piantedosi a Puglianello: le autonomie locali come modello di riforma per i comuni del Sannio (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sottolineato l’importanza delle autonomie locali durante un incontro a Puglianello, in provincia di Benevento. Nel corso della cerimonia dedicata ai “quattro illustri Promotori dell’Autonomia comunale“, il ministro ha evidenziato il ruolo significativo dei comuni del Sannio nel contesto della riforma del testo unico sull’ordinamento degli enti locali. La presenza di una quarantina di sindaci con fascia tricolore ha dato ulteriore peso al messaggio del ministro, ponendo l’accento su come le storie e le tradizioni locali possano contribuire a un quadro legislativo più efficace per la governance degli enti pubblici. Una tradizione forte: l’autonomia dei comuni del Sannio I comuni del Sannio vantano una tradizione di autonomia e autogoverno risalente a secoli fa. Gaeta.it - Il ministro Piantedosi a Puglianello: le autonomie locali come modello di riforma per i comuni del Sannio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildell’Interno, Matteo, ha sottolineato l’importanza delledurante un incontro a, in provincia di Benevento. Nel corso della cerimonia dedicata ai “quattro illustri Promotori dell’Autonomia comunale“, ilha evidenziato il ruolo significativo deidelnel contesto delladel testo unico sull’ordinamento degli enti. La presenza di una quarantina di sindaci con fascia tricolore ha dato ulteriore peso al messaggio del, ponendo l’accento sule storie e le tradizionipossano contribuire a un quadro legislativo più efficace per la governance degli enti pubblici. Una tradizione forte: l’autonomia deideldelvantano una tradizione di autonomia e autogoverno risalente a secoli fa.

