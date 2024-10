I tifosi dell’Udinese vogliono regolare i conti con Maignan, cori e insulti: “Questo è solo un saluto” (Di domenica 20 ottobre 2024) Otto mesi fa il portiere del Milan, bersagliato dai cori razzisti a Udine, abbandonò il campo assieme alla squadra e la partita venne sospesa. La sua denuncia portò alla chiusura della curva friulana: "Uomo di m.". Ma da Udine raccontano un'altra versione sullo striscione apparso al Meazza. Fanpage.it - I tifosi dell’Udinese vogliono regolare i conti con Maignan, cori e insulti: “Questo è solo un saluto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Otto mesi fa il portiere del Milan, bersagliato dairazzisti a Udine, abbandonò il campo assieme alla squadra e la partita venne sospesa. La sua denuncia portò alla chiusura della curva friulana: "Uomo di m.". Ma da Udine raccontano un'altra versione sullo striscione apparso al Meazza.

