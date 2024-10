“Guasto al radar di Milano: bloccato il traffico aereo su Linate e Malpensa” (Di domenica 20 ottobre 2024) L’allarme è scattato sui social e per il momento non ci sono conferme ufficiali: diversi utenti segnalano che voli in partenza dagli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa sono stati bloccati. Le comunicazioni fornite ai passeggeri parlano di “radar fuori uso”. L’intero traffico aereo nell’area di Milano risulterebbe bloccato. Articolo in aggiornamento L'articolo “Guasto al radar di Milano: bloccato il traffico aereo su Linate e Malpensa” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - “Guasto al radar di Milano: bloccato il traffico aereo su Linate e Malpensa” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’allarme è scattato sui social e per il momento non ci sono conferme ufficiali: diversi utenti segnalano che voli in partenza dagli aeroporti die disono stati bloccati. Le comunicazioni fornite ai passeggeri parlano di “fuori uso”. L’interonell’area dirisulterebbe. Articolo in aggiornamento L'articolo “aldiilsu” proviene da Il Fatto Quotidiano.

