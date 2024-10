Grande successo per la Ferrari nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Gran Premio degli Stati Uniti, svoltosi ad Austin, ha visto una straordinaria prestazione da parte del team Ferrari, che ha conquistato le prime due posizioni con i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Questa gara, che si è tenuta il 20 ottobre 2024, si è confermata una tappa fondamentale per il mondiale di Formula 1, evidenziando il crescente dominio della Ferrari su un circuito ricco di storia e sfide. Leclerc e Sainz: una doppietta che fa sognare In una giornata di corse impeccabile, Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in prima posizione, seguito a breve distanza dal compagno di squadra Carlos Sainz. Questa vittoria segna un punto di svolta per la scuderia italiana, che ha lottato per affermarsi nelle ultime stagioni. Gaeta.it - Grande successo per la Ferrari nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, svoltosi ad, ha visto una straordinaria prestazione da parte del team, che ha conquistato le prime due posizioni con i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Questa gara, che si è tenuta il 20 ottobre 2024, si è confermata una tappa fondamentale per il mondiale di Formula 1, evidenziando il crescente dominio dellasu un circuito ricco di storia e sfide. Leclerc e Sainz: una doppietta che fa sognare In una giornata di corse impeccabile, Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in prima posizione, seguito a breve distanza dal compagno di squadra Carlos Sainz. Questa vittoria segna un punto di svolta per la scuderia italiana, che ha lottato per affermarsi nelle ultime stagioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : pochi minuti al via delle qualifiche - la Ferrari sogna in grande - 23. 00, orario italiano, con la Sprint Race. 43 Ecco la classifica aggiornata del Mondiale: 1. 350 7 Lewis Hamilton Mercedes +0. Liam Lawson (RB) 17. Charles Leclerc (Ferrari) 2454. Liam Lawson (RB) 17. 2505 Carlos Sainz Ferrari +0. 20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Race del GP degli Stati Uniti ad Austin. (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : a mezzanotte il via delle qualifiche - Ferrari a caccia di un gran risultato - Sergio Perez (Red Bull) 12. 48 Piloti in attività  con almeno una vittoria ad Austin. 00 In corso il giro di formazione! 19. Grazie per averci seguito e appuntamento a mezzanotte per le qualifiche. Sauber 0 19. Guanyu Zhou (Kick Sauber) 20. Aston Martin 86 6. 6/19 giri. 52 Piloti in attività già saliti sul podio di Austin. (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : sabato con Sprint e qualifiche - la Ferrari sogna in grande - La seconda giornata del GP degli Stati Uniti d’America inizierà alle 20. Nell’ultimo giro della sprint qualifyng sia Leclerc che Sainz hanno commesso alcune sbavature venendo beffati dalla concorrenza. Austin sarà la sede della quarta Sprint Race di questa stagione. Alle 00. Max Verstappen ha vinto i primi tre confronti su distanza ridotta (Cina, Miami ed Austria). (Oasport.it)