Quotidiano.net - “Giorgia Meloni più pericolosa di Berlusconi”. La premier rilancia la mail del magistrato

(Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ottobre 2024 –hato sui suoi profili social lo stralcio di una– scritta secondo quanto assicura Il Tempo, che l’ha pubblicata oggi – dal sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello. “non ha inchieste giudiziarie a suo carico – si legge nel messaggio che farebbe parte di uno scambio dicon altri magistrati – e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto piùla sua azione ()'”. Nessun commento al post da parte della, che si limita ad aggiungere: “Così un esponente di Magistratura democratica”. Il passaggio in questione fa parte di un più ampio messaggio, citato da Il Tempo in un articolo dal titolo virgolettato ‘oggi è un pericolo più forte di