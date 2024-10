Secoloditalia.it - Giordano al Congresso di Dubrovnik: “Con Ecr la famiglia è al centro della politica europea”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Sulle rive del mare Adriatico, a, dove le onde sembrano trasportare non solo i ricordi del passato ma anche le promesse di un nuovo futuro politico per l’Europa, si è appena concluso uno degli eventi più rilevanti per la destra conservatrice: il. In un periodo cruciale per l’Italia, caratterizzato da grandi riforme e da dibattiti accesi su temi come la demografia, l’immigrazione e la difesa dei valori tradizionali, questoha messo laaldell’agenda. Antonio, segretario generale di Ecr party e deputatoRepubblica, ha saputo riunire delegazioni provenienti da tutta Europa e dalla maggioranza di governo italiana, costruendo un fronte comune, saldo e coeso.