F1, apoteosi Ferrari ad Austin: Leclerc precede Sainz e Verstappen sul traguardo (Di domenica 20 ottobre 2024) Prestazione dominante in Texas delle due Ferrari, con il monegasco che domina dal primo all'ultimo giro del Gp degli Stati Uniti e lo spagnolo che passa Verstappen ai box. Penalità di 5 secondi a Norris nel finale Ilgiornale.it - F1, apoteosi Ferrari ad Austin: Leclerc precede Sainz e Verstappen sul traguardo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Prestazione dominante in Texas delle due, con il monegasco che domina dal primo all'ultimo giro del Gp degli Stati Uniti e lo spagnolo che passaai box. Penalità di 5 secondi a Norris nel finale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È Ferrari show ad Austin - Leclerc domina il GP USA e vince davanti a Sainz : Verstappen regola Norris - Doppietta Ferrari nel GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024: Charles Leclerc domina e vince la gara di Austin davantial compagno di squadra Carlos Sainz. Terzo Verstappen grazie ad una penalità comminata a Lando Norris.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Doppietta Ferrari nel GP di Austin - vittoria per Leclerc davanti a Sainz. Norris penalizzato scende quarto dietro a Verstappen - Leclerc vince il GP di Austin, secondo posto per Sainz mentre Norris è stato penalizzato di 5" per il sorpasso su Verstappen e perde la terza posizione a vantaggio dell'olandese della... (Ilmessaggero.it)

GP di Austin - la diretta : due Ferrari al comando con Leclerc e Sainz - terzo Verstappen davanti a Norris - 40° giro - Leclerc e Sainz tranquilli in testa divisi da 6"7, Verstappen è a 13" dal leader e a 6"4 dallo spagnolo mentre vede avvicinarsi Norris a 2" 37°... (Ilmessaggero.it)