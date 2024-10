Enzo Miccio: «Dopo la scomparsa di Paola Marella ho capito che è importante rallentare. Avere un figlio mi sarebbe piaciuto, ho rinunciato per senso di responsabilità» (Di domenica 20 ottobre 2024) Il wedding planner più famoso della tv ha voglia di farsi conoscere per quello che è. Lo fa a partire da Top, ma anche da questa intervista: «Avere un figlio mi sarebbe piaciuto enormemente perché mi sarei impegnato a crescerlo, a educarlo e a lasciargli qualcosa» Vanityfair.it - Enzo Miccio: «Dopo la scomparsa di Paola Marella ho capito che è importante rallentare. Avere un figlio mi sarebbe piaciuto, ho rinunciato per senso di responsabilità» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il wedding planner più famoso della tv ha voglia di farsi conoscere per quello che è. Lo fa a partire da Top, ma anche da questa intervista: «unmienormemente perché mi sarei impegnato a crescerlo, a educarlo e a lasciargli qualcosa»

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non c’è pace per Re Carlo e suo figlio Harry : non si sono incontrati nemmeno stavolta e la colpa sarebbe di Camilla - Camilla, dunque, sarebbe molto preoccupata per la salute di Re Carlo, tanto da non suggerire un incontro con Harry. I due, come sappiamo, oggi vivono stabilmente in America e con loro anche i due figli, Archie e Lilibeth. Re Carlo e il figlio Harry sono ai ferri ancora più corti: nonostante il secondogenito dei Windsor fosse a Londra, non si sono incontrati. (Donnapop.it)

Nicola Trussardi sarebbe stato “discriminato in quanto etero” : la tesi del figlio Tomaso - Nicola Trussardi sarebbe stato discriminato perché “non gay”. «Gli stilisti non gli permettevano di sfilare e lo escludevano dalle fiere», ha dichiarato Tomaso Trussardi raccontando la storia professionale del padre. Ad affermarlo il figlio Tomaso, erede della nota casa di moda italiana. Lo ghettizzavano perché era bergamasco, perché non era stilista, era soltanto un pellettiere”. (Metropolitanmagazine.it)

Filippo Turetta in Germania dal carcere scrisse ai genitori : "Rinnegatemi come figlio - sarebbe la scelta migliore per la vostra vita" - Decide di scrivere di sua mano, in corsivo e a penna nera, una lettera ai genitori dal carcere di Halle, in attesa dell’estradizione. Filippo Turetta è stato da poco arrestato , il 19 novembre 2023, dalla polizia tedesca a Lipsia dopo la lunga fuga seguita all’abbandono del cadavere di Giulia Cecchettin , da lui uccisa, vicino al lago di Bracis, a Pordenone. (Gazzettadelsud.it)