Empoli-Napoli 0-1 Gemmi | Contenti della prestazione non capisco il rigore

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Non voglio fare eccessiva polemica, ma sull’episodio delconcesso alnon vedo un contatto tra Anjorin e Politano“. Così Roberto, direttore sportivo dell’, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta interna per 1-0 contro ilnell’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. “Siamonostra, specialmente nel confronto con realtà molto più qualificatenostra – ha aggiunto-. Siamo rimasti sempre in partita, poi faccio fatica a parlare e capire il, anche perché non vedo contatti in quella circostanza”. “Questo episodio fa parte di quei ‘rigorini’ che dall’AIA avevano detto non dover più fischiare. Non voglio fare eccessiva polemica, ma non riesco a capire questo calcio di“, ha ribadito in conclusione il ds dell’