EA FC 25 TOTW 6 Prediction Candidati Alla Sesta Squadra Della Settimana (Di domenica 20 ottobre 2024) Disponibile la Prediction del TOTW 6 atteso per il 23 ottobre. Come accade abitualmente mercoledi le carte del sesto Team Of The Week saranno disponibili nei pacchetti Della modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Tra i Candidati ad essere inseriti nella nuova Squadra Della Settimana troviamo l'attaccante inglese del Bayern Monaco Harry Kane che ha segnato tre gol nella vittoria in casa contro lo Stoccarda. Il centrocampista francese del Real Madrid Eduardo Camavinga che ha fornito un assist nella partita vinta in tasferta sul campo del Celta Vigo. Infine l'attaccante ghanese dell'Athletic Bilbao Iñaki Williams che ha segnato due gol nella vittoria in casa contro l'Espanyol. Il Team of the Week è una delle promo più longeve ed amate Della modalità Ultimate Team, che celebra le prestazioni dei giocatori del calcio reale ogni Settimana.

