È il suo corpo è proprio lui Maltempo Italia giovane travolto e ucciso dalla piena | aveva solo 20 anni

(Di domenica 20 ottobre 2024)flagellata dal, c’è un altro morto. Nelle ultime ore sono diverse le regioni colpite da pioggia battente, temporali, allagamenti. In particolare l’Emilia-Romagna la situazione è critica con una parte di Bologna e del territorio circostante completamente inondato. Una vera e propria alluvione si è riversata, nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, pure su Ravenna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Purtroppo è notizia dell’ultima ora il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco delsenza vita di una persona. Il ragazzo20ed era stato per disperso mentre si trovava in macchina col fratello. A quanto risulta il veicolo con i due a bordo è statoda un’improvvisa onda diin via Caurinzano a Pianoro, Città Metropolitana di Bologna. Alcuni testimoni hanno raccontato cheuno dei due è riuscito a salvarsi.