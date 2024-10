Dopo il flop Albania Meloni tira dritto: in arrivo un decreto per aggiornare l’elenco dei Paesi sicuri (Di domenica 20 ottobre 2024) Il governo Meloni è al lavoro su un decreto legge per bypassare eventuali nuovi pronunciamenti giudiziari e di continuare a trasferire i migranti nei centri allestiti in Albania. Domani il Cdm dovrebbe emanare un decreto legge ad hoc. Fanpage.it - Dopo il flop Albania Meloni tira dritto: in arrivo un decreto per aggiornare l’elenco dei Paesi sicuri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il governoè al lavoro su unlegge per bypassare eventuali nuovi pronunciamenti giudiziari e di continuare a trasferire i migranti nei centri allestiti in. Domani il Cdm dovrebbe emanare unlegge ad hoc.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti Albania - la mossa del governo : un decreto legge per blindare i paesi sicuri - poi deciderà la Consulta - «Dietro al dito Albania c?è la luna Italia». A palazzo Chigi l?allerta è massima. Accanto alla premier c?è infatti chi teme «possa venir meno... (Ilmessaggero.it)

Motovedetta con i 12 migranti dall'Albania arrivata a Bari - Nordio : «Sentenza abnorme». Verso decreto legge in Cdm - E' entrata nel porto di Bari la motovedetta della guardia costiera italiana con a bordo i 12 migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader per i quali è... (Ilmattino.it)

Migranti - i 12 dall’Albania sbarcano a Bari : lunedì Cdm a lavoro su decreto legge per Paesi non sicuri - . governo Meloni è intenzionato a risolvere il cortocircuito che ha portato alla decisione del Tribunale di Roma non convalidare il trattenimento dei 12 migranti; la classifica dei Paesi non sicuri sarebbe troppo stringente e l'esecutivo punterebbe quindi ad un'approvazione accelerata del nuovo Patto. (Ildifforme.it)