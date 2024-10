Thesocialpost.it - Clamoroso pasticcio anti-pezzotto, la Serie A blocca anche i giganti del web. E ora sono guai

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un errore senza precedenti ha coinvolto Piracy Shield, la piattaforma nata per combattere la pirateria online, che ha inavvertitamenteto Google Drive. L’episodio non ha avuto conseguenze gravi solo perché avvenuto nel weekend, evitando di mettere a rischio il lavoro di milioni di professionisti e aziende. Se fosse accaduto in un giorno lavorativo, le ripercussioni sarebbero state disastrose. Piracy ShieldGoogle Drive Il blocco è scattato sabato sera a causa di un errore nella gestione della piattaforma. Piracy Shield, un sistema donato dalla LegaA ad Agcom, è progettato per segnalare ere i siti che trasmettono illegalmente le partite di calcio. Tuttavia, nell’esecuzione del suo compito, è stato coinvolto il dominio di Google Drive, compromettendo l’accesso ai file per diverse ore, tra le 19 e le 22.15.