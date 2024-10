Champions League 2024/25: designati gli arbitri di Milan, Bologna e Juventus (Di domenica 20 ottobre 2024) La Uefa ha designato gli arbitri delle sfide relative alla terza giornata di Champions League. Il direttore di gara di Milan-Club Brugge, in programma martedì alle 18.45 a San Siro è il tedesco Felix Zwayer, mentre gli assistenti sono i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, con il quarto uomo che è Florian Badstubner, mentre il Var è Christian Dingert, Avar Sören Storks. Sarà il norvegese Espen Eskas, invece, l’arbitro di Juventus-Stoccarda, in programma martedì alle 21.00 allo Stadium. Eskas sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, quarto uomo Kristoffer Hagenes. Alla Var gli olandesi Dennis Higler Rob Dieperink. Infine, a dirigere Aston Villa-Bologna sarà il portoghese Joao Pinheiro, coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia; uarto uomo sarà Joao Goncalves, Var Tiago Martins e Avar Fedayi San. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La Uefa ha designato glidelle sfide relative alla terza giornata di. Il direttore di gara di-Club Brugge, in programma martedì alle 18.45 a San Siro è il tedesco Felix Zwayer, mentre gli assistenti sono i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, con il quarto uomo che è Florian Badstubner, mentre il Var è Christian Dingert, Avar Sören Storks. Sarà il norvegese Espen Eskas, invece, l’arbitro di-Stoccarda, in programma martedì alle 21.00 allo Stadium. Eskas sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, quarto uomo Kristoffer Hagenes. Alla Var gli olandesi Dennis Higler Rob Dieperink. Infine, a dirigere Aston Villa-sarà il portoghese Joao Pinheiro, coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia; uarto uomo sarà Joao Goncalves, Var Tiago Martins e Avar Fedayi San.

