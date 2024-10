Cast La Talpa: nomi concorrenti di Diletta Leotta e promo osceno (Di domenica 20 ottobre 2024) Sta per tornare La Talpa su Canale 5 con un Cast che si preannuncia avvincente solo per 2-3 nomi, ma non senza polemiche. La copertina dell'ultimo numero di TV Sorrisi & Canzoni ha finalmente svelato i nomi dei concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione, e i social si sono subito accesi di commenti. Quello che doveva essere un grande rilancio si sta già scontrando con diverse critiche, soprattutto in merito al promo del reality e alla conduzione di Diletta Leotta. Chi sono i concorrenti de La Talpa 2024? Il Cast comprende un mix di personaggi noti nel mondo dello spettacolo e dello sport. Tra i nomi confermati troviamo Gilles Rocca, già vincitore di Ballando con le Stelle, la modella Orian Ichaki, famosa per essere stata Madre Natura in Ciao Darwin, e Marina La Rosa, ex gieffina della prima edizione del Grande Fratello. Tvpertutti.it - Cast La Talpa: nomi concorrenti di Diletta Leotta e promo osceno Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sta per tornare Lasu Canale 5 con unche si preannuncia avvincente solo per 2-3, ma non senza polemiche. La copertina dell'ultimo numero di TV Sorrisi & Canzoni ha finalmente svelato ideiche prenderanno parte alla nuova edizione, e i social si sono subito accesi di commenti. Quello che doveva essere un grande rilancio si sta già scontrando con diverse critiche, soprattutto in merito aldel reality e alla conduzione di. Chi sono ide La2024? Ilcomprende un mix di personaggi noti nel mondo dello spettacolo e dello sport. Tra iconfermati troviamo Gilles Rocca, già vincitore di Ballando con le Stelle, la modella Orian Ichaki, famosa per essere stata Madre Natura in Ciao Darwin, e Marina La Rosa, ex gieffina della prima edizione del Grande Fratello.

