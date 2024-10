Iltempo.it - Captur, l'ibrido di tutto rispetto

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un successo che si rinnova dal suo lancio nel 2013e da allora di strada ne ha fatta eccome avendo grande riscontro tra gli appassionati del genere e chiudendo il 2023 come uno dei best seller, auto che in quell'anno era al terzo posto nel segmento B-SUV. La piattaforma non cambia, così come le dimensioni, ma l'estetica e la propulsione sono state ritoccate eccome. Così come l'infotainment con il nuovo OpenR Link e nuova la piattaforma Android Automotive 12: grande fluidità tipica dei sistemi di ultima generazione e uno schermo da 10,4”. Abbiamo provato la versione Full Hybrid E-Tech da 145 cv che combina l'elettrico con un quattro cilindri da 1.6 litri. E anche in questa versione larimane fedele a se stessa, un'auto facile da usare, in grado di dribblare al meglio il traffico cittadina, mantenendo un livello di comfort di assoluto livello.