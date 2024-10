Cade in acqua nel bacino utilizzato dai pescatori, donna di 59 anni perde la vita nel laghetto "Oasinostress" (Di domenica 20 ottobre 2024) ESTE (PADOVA) - Tragedia questo pomeriggio, domenica 20 ottobre, al laghetto "Oasinostress" di Deserto d'Este, frazione di Este in provincia di Padova. Attorno alle 17.30 una donna di Ilgazzettino.it - Cade in acqua nel bacino utilizzato dai pescatori, donna di 59 anni perde la vita nel laghetto "Oasinostress" Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di domenica 20 ottobre 2024) ESTE (PADOVA) - Tragedia questo pomeriggio, domenica 20 ottobre, al" di Deserto d'Este, frazione di Este in provincia di Padova. Attorno alle 17.30 unadi

