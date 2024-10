Agi.it - Cacciatore travolto e ucciso da un cinghiale nel Cuneese

(Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Unè morto dopo essere stato aggredito da unnei boschi di Vicoforte, in provincia di Cuneo. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni erano apparse subito gravi ed è deceduto. Il quotidiano locale TargatoCn spiega che la vittima è un pensionato 74enne, Giuseppe Cappellino, residente nel comune di Mondovì. Ilera assieme a un amico quando, per cause in corso di accertamento, è statodall'animale. A quanto si apprende, la vittima non era armata ma si è trovata sulla traiettoria del, in fuga dopo essere stato ferito da un altro