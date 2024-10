Buchmesse, tripudio di pubblico per Erri De Luca al Padiglione Italia (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il caffè letterario, uno dei ‘vicoli’ della Piazza Italiana progettata dallo studio Stefano Boeri Interiors, è stata letteralmente assaltata dal pubblico per il l’incontro 'Di Genesi incerta' che ha visto protagonista lo scrittore Erri De Luca e il fisico Guido Tonelli. Sin da un’ora prima del panel, iniziato alle 12.30, i posti a L'articolo Buchmesse, tripudio di pubblico per Erri De Luca al Padiglione Italia proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il caffè letterario, uno dei ‘vicoli’ della Piazzana progettata dallo studio Stefano Boeri Interiors, è stata letteralmente assaltata dalper il l’incontro 'Di Genesi incerta' che ha visto protagonista lo scrittoreDee il fisico Guido Tonelli. Sin da un’ora prima del panel, iniziato alle 12.30, i posti a L'articolodiperDealproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Buchmesse - tripudio di pubblico per Erri De Luca al Padiglione Italia - […]. Lo scrittore e il fisico Guido Tonelli a confronto sul tema universale della Genesi Il caffè letterario, uno dei ‘vicoli’ della Piazza Italiana progettata dallo studio Stefano Boeri Interiors, è stata letteralmente assaltata dal pubblico per il l’incontro 'Di Genesi incerta' che ha visto protagonista lo scrittore Erri De Luca e il fisico Guido Tonelli. (Sbircialanotizia.it)

Buchmesse - tripudio di pubblico per Erri De Luca al Padiglione Italia - “La potenza della letteratura ha la capacità di incantare gli umani e di cambiarli - dice Tonelli - Nella mia vita di scienziato sono quello che sono perché ho letto alcuni romanzi che mi hanno segnato in maniera potente, in letteratura alcune cose sono più vere. Roma, 19 ott. “Gli scienziati non fanno altro che ricordarci che il mondo finirà, ma questo non ci impedisce di svegliarci lieti la ... (Liberoquotidiano.it)

