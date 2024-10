Bastoni: «Inter in ritardo ma ora carica. Gol? Spero di ripetermi!» (Di domenica 20 ottobre 2024) La squadra di Simone Inzaghi questa sera sarà impegnata sul campo della Roma, per la gara dell’ottava giornata di Serie A. Alessandro Bastoni Interviene sulla sfida dell’Olimpico delle ore 20.45. carica – Pochi minuti separano dal fischio d’inizio di Roma-Inter. Queste le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Bastoni ai giornalisti di Dazn: «È molto importante fare bene oggi anche perché quest’anno siamo un po’ in ritardo in campionato. Fortunatamente il campionato ci sta aspettando, ci ha dato segnali nei mesi e settimane scorse. Siamo carichi per fare bene in questo stadio. Il Gol presi? Sicuramente è una questione di attitudine, atteggiamento e voglia di non prendere Gol. È quello che ci ha fatto vincere con tanto margine l’anno scorso ed è quello che dobbiamo ritrovare stasera». Intanto ecco le formazioni ufficiali per Roma-Inter. Inter-news.it - Bastoni: «Inter in ritardo ma ora carica. Gol? Spero di ripetermi!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La squadra di Simone Inzaghi questa sera sarà impegnata sul campo della Roma, per la gara dell’ottava giornata di Serie A. Alessandroviene sulla sfida dell’Olimpico delle ore 20.45.– Pochi minuti separano dal fischio d’inizio di Roma-. Queste le dichiarazioni rilasciate da Alessandroai giornalisti di Dazn: «È molto importante fare bene oggi anche perché quest’anno siamo un po’ inin campionato. Fortunatamente il campionato ci sta aspettando, ci ha dato segnali nei mesi e settimane scorse. Siamo carichi per fare bene in questo stadio. Ilpresi? Sicuramente è una questione di attitudine, atteggiamento e voglia di non prendere. È quello che ci ha fatto vincere con tanto margine l’anno scorso ed è quello che dobbiamo ritrovare stasera». Intanto ecco le formazioni ufficiali per Roma-

