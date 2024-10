Ad Austin Norris conquista la pole, Ferrari in seconda fila (Di domenica 20 ottobre 2024) Austin (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ tornato Max Verstappen. Ilcampione del mondo ha timbrato con la ceralacca la sprint diAustin riprendendo confidenza con la vittoria, e ha chiuso con il secondo tempo le qualifiche per la gara lunga. Le Ferrari sono lì e, dopo qualche scintilla nel sabato, si prendono la seconda fila per domenica. Partirà in pole Lando Norris che questa volta ha anticipato il campione del mondo Max Verstappen. Ottimo il comportamento delle Rosse, terza e quarta con Carlos Sainz e Charles Leclerc, quindi Piastri e Russell in terza fila pronti ad essere la classica mina vagante di questo Gran Premio. Chi ha deluso è Lewis Hamilton che ha chiuso 19° nelle qualifiche e partirà 18° solo perchè Lawson ha sostituito la power unit e, quindi, è stato declassato in ultima posizione. – Foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ tornato Max Verstappen. Ilcampione del mondo ha timbrato con la ceralacca la sprint diriprendendo confidenza con la vittoria, e ha chiuso con il secondo tempo le qualifiche per la gara lunga. Lesono lì e, dopo qualche scintilla nel sabato, si prendono laper domenica. Partirà inLandoche questa volta ha anticipato il campione del mondo Max Verstappen. Ottimo il comportamento delle Rosse, terza e quarta con Carlos Sainz e Charles Leclerc, quindi Piastri e Russell in terzapronti ad essere la classica mina vagante di questo Gran Premio. Chi ha deluso è Lewis Hamilton che ha chiuso 19° nelle qualifiche e partirà 18° solo perchè Lawson ha sostituito la power unit e, quindi, è stato declassato in ultima posizione. – Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

