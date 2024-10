A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Australia 2024: programma, differita in chiaro, streaming (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Gran Premio d’Australia 2024 valido per il Motomondiale si disputerà nella giornata di domenica 20 ottobre. È palese come la marcata differenza di fuso orario tra Phillip Island e l’Italia costringa gli appassionati duri e puri, quelli che vogliono vivere tutto in diretta, a stravolgere le proprie abitudini. Domenicali e non solo. La località di Phillip Island ha una tradizione sconfinata. Le prime corse motociclistiche risalgono al 1931 e il primo tracciato permanente è stato edificato nel 1956. Caduto in disgrazia negli anni ’70, è stato successivamente rimesso a nuovo, diventando uno degli impianti più apprezzati dai piloti e dagli spettatori. Lo scorso anno, in MotoGP, vinse Johann Zarco, mentre la Sprint non fu disputata a causa del maltempo. Le classi inferiori premiarono invece Tony Arbolino (Moto2) e Deniz Öncü (Moto3). Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Australia 2024: programma, differita in chiaro, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Gran Premio d’valido per il Motomondiale si disputerà nella giornata di domenica 20 ottobre. È palese come la marcata differenza di fuso orario tra Phillip Island e l’Italia costringa gli appassionati duri e puri, quelli che vogliono vivere tutto in diretta, a stravolgere le proprie abitudini. Domenicali e non solo. La località di Phillip Island ha una tradizione sconfinata. Le prime corse motociclistiche risalgono al 1931 e il primo tracciato permanente è stato edificato nel 1956. Caduto in disgrazia negli anni ’70, è stato successivamente rimesso a nuovo, diventando uno degli impianti più apprezzati dai piloti e dagli spettatori. Lo scorso anno, in, vinse Johann Zarco, mentre la Sprint non fu disputata a causa del maltempo. Le classi inferiori premiarono invece Tony Arbolino (Moto2) e Deniz Öncü (Moto3).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Australia 2024 : risultati e classifica gara. Marc Marquez precede Jorge Martin e Francesco Bagnaia - 623 7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 16’24. 771 177. CLASSIFICA GARA GP AUSTRALIA 2024 MOTOGP 1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’14. 821 180. 2Non classificati36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 19’36. 194 15 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 7’33. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Marquez vince il duello con Martin - Bagnaia a -20 - 42 Intanto il warm up è partito da due minuti! 00. Brave from @88jorgemartin into Doohan’s! @marcmarquez93 BARGES THROUGH AT MILLER’S! #AustralianGP pic. A questo punto deve pensare a portare a casa il podio: non è stato un buon fine settimana per lui. 842 13 10 L. 48 Entrambi sembra stiano girando con la soft al posteriore: tutti e due con ottimo ritmo. (Oasport.it)

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Australia 2024 : risultati e classifica gara - 280 16 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 19’34. 784 177. CLASSIFICA GARA GP AUSTRALIA 2024 MOTOGP Classifica a 5 giri dal termine 1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’13. 625 174. 301 180. 2 21. 3687 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 19’29. (Oasport.it)