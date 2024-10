Zeman, malore improvviso: trasportato d’urgenza a Pescara (Di sabato 19 ottobre 2024) Condizioni stabili per l’ex allenatore, previsto percorso di riabilitazione L’ex allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, 77 anni, è stato colpito da un’ischemia martedì scorso mentre si trovava a Roma. Dopo il malore, è stato trasferito d’urgenza alla Casa di cura Pierangeli di Pescara, dove è tuttora ricoverato. Nonostante la preoccupazione iniziale, i medici hanno rassicurato che Zeman non è in pericolo di vita e che le sue condizioni sono stabili. Le parole del dottor Guaracini sulle condizioni di Zeman Il dottor Guaracini, responsabile delle cure, ha spiegato che l’ex tecnico seguirà un percorso di riabilitazione per recuperare completamente. Zeman è rimasto vigile e cosciente fin dal suo arrivo in clinica, anche se ulteriori accertamenti sono in corso per valutare le sue capacità motorie e neurologiche. Napolipiu.com - Zeman, malore improvviso: trasportato d’urgenza a Pescara Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Condizioni stabili per l’ex allenatore, previsto percorso di riabilitazione L’ex allenatore del, Zdenek, 77 anni, è stato colpito da un’ischemia martedì scorso mentre si trovava a Roma. Dopo il, è stato trasferitoalla Casa di cura Pierangeli di, dove è tuttora ricoverato. Nonostante la preoccupazione iniziale, i medici hanno rassicurato chenon è in pericolo di vita e che le sue condizioni sono stabili. Le parole del dottor Guaracini sulle condizioni diIl dottor Guaracini, responsabile delle cure, ha spiegato che l’ex tecnico seguirà un percorso di riabilitazione per recuperare completamente.è rimasto vigile e cosciente fin dal suo arrivo in clinica, anche se ulteriori accertamenti sono in corso per valutare le sue capacità motorie e neurologiche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zeman - malore a Pescara : non è in pericolo di vita - it: Notizie dallo Sport Italiano. L’ex allenatore del Pescara si è sentito male ieri sera, poi la corsa alla clinica ‘Pietrangeli’ per alcuni controlli in seguito ad una leggera ischemia. it: Notizie dallo Sport Italiano. (Adnkronos) – Il tecnico boemo Zdenek Zeman è stato nuovamente ricoverato a Pescara in seguito ad un malore. (Seriea24.it)

Calcio : Malore per Zeman - ricoverato a Pescara - L'ex allenatore colpito nuovamente da ischemia cerebrale, ma non è in pericolo di vita PESCARA - Zdenek Zeman ha avuto un nuovo malore ed è ricoverato a Pescara. Martedì scorso il boemo, 77 anni compiuti lo scorso 12 maggio, si è sentito male nella sua abitazione di Roma ed è stato subito trasportat . (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Malore per Zeman - ricoverato a Pescara - Martedì scorso il boemo, 77 anni compiuti lo scorso 12 maggio, si è sentito male nella sua abitazione di Roma ed è stato subito trasportat . L'ex allenatore colpito nuovamente da ischemia cerebrale, ma non è in pericolo di vita PESCARA - Zdenek Zeman ha avuto un nuovo malore ed è ricoverato a Pescara. (Ilgiornaleditalia.it)