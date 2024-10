Calcionews24.com - Zambrotta: «Vlahovic va servito e può fare 30 gol. Motta al Barcellona era diverso, oggi è molto più tranquillo. Giuntoli è stato bravo a capire un giocatore. Ma occhio a Conte…»

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’ex laterale difensivo della Juventus è intervenuto per parlare di vari argomenti riguardanti i bianconeri Da terzino della Juventus, Gianlucahagrandi centravanti come Inzaghi e Trezeguet. Trasferitosi al, ha avuto come compagno di squadra Thiago. La Gazzetta dello Sport lo ha interviper presentare la sfida odierna dei bianconeri con