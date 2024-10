Walter Sabatini: “Nainggolan forte ma testa di ca… Totti egoista, americani della Roma dei cialtroni” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Sono un malato cronico ai polmoni e ai bronchi e ho due stent al cuore. Le mie giornate sono pigre, ritmi alti non ne posso tenere. Quando esco lo faccio con la sedia a rotelle, perché mi si è spostata una vertebra e dopo la cementificazione mi ero montato la testa e sono scivolato dal letto, fratturandomi il femore. Sono tutto rotto, ma il vero problema resta il respiro: per parlare senza affaticarmi devo usare l’ossigeno. Durante il coma nel 2018 ho incontrato anche Dio sotto mentite spoglie, ma è stato un po’ deludente perché mi ha trattato con molta sufficienza”. Lo ha detto Walter Sabatini, direttore sportivo di Roma, Lazio, Palermo, Sampdoria, Bologna e Salernitana tra le altre, in un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato di tanti temi, tutti molto interessanti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Sono un malato cronico ai polmoni e ai bronchi e ho due stent al cuore. Le mie giornate sono pigre, ritmi alti non ne posso tenere. Quando esco lo faccio con la sedia a rotelle, perché mi si è spostata una vertebra e dopo la cementificazione mi ero montato lae sono scivolato dal letto, fratturandomi il femore. Sono tutto rotto, ma il vero problema resta il respiro: per parlare senza affaticarmi devo usare l’ossigeno. Durante il coma nel 2018 ho incontrato anche Dio sotto mentite spoglie, ma è stato un po’ deludente perché mi ha trattato con molta sufficienza”. Lo ha detto, direttore sportivo di, Lazio, Palermo, Sampdoria, Bologna e Salernitana tra le altre, in un’intervista al CorriereSera nella quale ha parlato di tanti temi, tutti molto interessanti.

