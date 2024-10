Ilfattoquotidiano.it - Vorrei che i miei figli non dovessero andarsene per realizzarsi: per fortuna ci sono progetti che li aiutano

(Di sabato 19 ottobre 2024)un (ex) ragazzo di provincia. Nato e cresciuto per gran parte della mia gioventù in un posto bellissimo, ma dove le possibilità di, soprattutto nei primi anni ’90, non abbondavano. Le idee e le potenzialità c’erano, senza dubbio. Spesso, però, mancavano l’intraprendenza degli adulti (il che ammazzava l’entusiasmo dei giovani), la voglia di puntare su qualcosa che non necessariamente sarebbe stata una scommessa vinta e anche, inutile negarlo, i fondi economici per realizzare molte di quelle idee. Iostatoto, la mia famiglia mi ha potuto supportare eandato lontano da casa per realizzare il mio sogno, ma conosco decine di persone altrettanto o forse anche più valide di me che quel sogno lo hanno dovuto mettere nel cassetto e oggi fanno, non senza qualche lecito rimpianto, qualcosa che non era ciò che avrebbero voluto.