Valori etici e tecnologia: "Non è ammissibile tutto ciò che è possibile"

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Soddisfatti, ma era nell’aria, già annunciata da varie sentenze. E’ salvaguardata così la dignità della donna e non solo". Domenico Fabio Tallarico, rettore delle scuole Sacro Cuore ed esponente del mondo cattolico cesenate, sulla legge contro la maternità surrogata si schiera accanto al governo: "Bene ha fatto a disciplinare questa materia". Si evidenzia che l’Italia è uno dei pochi Paesi a considerarla reato universale. "Ci sono luoghi inil mondo in cui le donne vengono usate in modo vergognoso. Come si può accettare che s’imponga ad una donna di essere bombardata da ormoni per poter rimanere incinta con conseguente devastanti sulla salute?". E chi desidera un figlio ma non riesce ad averlo? "C’è un principio da tenere saldo: non può essereciò che lasperimenta e rende