Un poema per le piccole cose – Un viaggio per salvarsi (Di sabato 19 ottobre 2024) Il destino unisce le persone e le porta a salvare loro stessi e il mondo. Alice Berti torna con una nuova graphic novel ambientata in Corea, Un poema per le piccole cose edita da Bao Publishing e che vede due ragazze diverse ma unite dal destino e da una missione importante. Scoprite con noi questo nuovo titolo! Un poema per le piccole cose – Alice Berti; Bao Publishing Essere grati per le piccole cose Salut e Xin-Yeong si incontrano una sera su un ponte. Entrambe si vorrebbero suicidare perché la loro vita è complessa, difficile, insopportabile. Certo, Salut è una idol famosa che però ha sacrificato tanto per il successo, soggetta a rigide regole da parte della sua agenzia e alle critiche online. La vita di Yeong invece è molto difficile, ha perso la sua famiglia e pur facendo tanti lavori non ha una stabilità tale per poter vivere degnamente. Nerdpool.it - Un poema per le piccole cose – Un viaggio per salvarsi Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il destino unisce le persone e le porta a salvare loro stessi e il mondo. Alice Berti torna con una nuova graphic novel ambientata in Corea, Unper leedita da Bao Publishing e che vede due ragazze diverse ma unite dal destino e da una missione importante. Scoprite con noi questo nuovo titolo! Unper le– Alice Berti; Bao Publishing Essere grati per leSalut e Xin-Yeong si incontrano una sera su un ponte. Entrambe si vorrebbero suicidare perché la loro vita è complessa, difficile, insopportabile. Certo, Salut è una idol famosa che però ha sacrificato tanto per il successo, soggetta a rigide regole da parte della sua agenzia e alle critiche online. La vita di Yeong invece è molto difficile, ha perso la sua famiglia e pur facendo tanti lavori non ha una stabilità tale per poter vivere degnamente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

‘Un poema per le piccole cose’ - Alice Berti : «L’importanza di conoscere se stessi tra le contraddizioni contemporanee» - «È un mondo interessante che riflette molto della società coreana. Un poema per le piccole cose, infatti, altro non è che che il titolo coreano (?? ??? ?? ?) del brano Boy With Luv dei BTS ft. «In realtà – ci dice Alice – è una costante che ho utilizzato in tutti i miei libri: in Neon Brothers erano tutte canzoni di artisti britannici, dato che è ambientato a Londra, così come Calipso ha ... (Funweek.it)

Bao Publishing presenta Un poema per le piccole cose - Collabora con molteplici realtà editoriali italiane e ha lavorato a progetti come il film “Finché c’è prosecco c’è speranza” diretto da Antonio Padovan, ha partecipato alla residenza artistica “Diciottocchi” di Lago Film Fest e al loro “Premio Sonego”, presentato al Festival del Cinema di Venezia. Salut è un’idol K-pop, Xin-Yeong è una ragazza semplice di Seoul, che lavora per vivere. (Nerdpool.it)

‘Un poema per le piccole cose’ - il graphic novel di Alice Berti tra k-pop e apocalisse - Sullo sfondo di un’apocalisse imminente, quando pensavano di essere ormai alla fine, le ragazze decidono che forse il loro incontro non è un caso: e se la scintilla che si è accesa fra loro fosse la chiave per sbloccare una profezia secondo la quale l’attivazione di Chakra sparsi per la Terra salverebbe il pianeta? Così il tour internazionale di concerti di Salut diventa un viaggio ... (Funweek.it)