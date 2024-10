Truffa e riciclaggio, sei indagati: arrestati un avvocato e un commerciante ascolano (Di sabato 19 ottobre 2024) ASCOLI Faceva sottoscrivere ai propri clienti falsi accordi transattivi per potersi opporre al pignoramento di immobili oppure per il recupero di crediti o procedure di rilascio immobile. Corriereadriatico.it - Truffa e riciclaggio, sei indagati: arrestati un avvocato e un commerciante ascolano Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di sabato 19 ottobre 2024) ASCOLI Faceva sottoscrivere ai propri clienti falsi accordi transattivi per potersi opporre al pignoramento di immobili oppure per il recupero di crediti o procedure di rilascio immobile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Truffa - falso - riciclaggio. Due ascolani in carcere - Q. In carcere sono finiti due ascolani, Alessandro Pettine, 48 anni avvocato (attualmente sospeso dall’Ordine) e Fabio Carpani, di 61 anni. Il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove è alla base dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambi. Carpani risulta socio e amministratore unico di diverse imprese, il che rende possibile per il giudice anche il ... (Ilrestodelcarlino.it)

Truffa - riciclaggio e falso : arrestati un avvocato e un imprenditore - La gravità dei fatti, il rischio di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato hanno portato all'emissione di misure cautelari in carcere per i due ascolani relativamente ad alcuni dei casi contestati, mentre per altri il giudice ha disposto i domiciliari. Al centro delle accuse, vi sono operazioni fraudolente orchestrate dall’avvocato in ambito legale, tra cui l’inganno di una coppia ... (Ilrestodelcarlino.it)

Sei persone accusate di truffa e riciclaggio in un caso che sconvolge Ascoli Piceno - I clienti, spinti dalla fiducia riposta nel legale, sono stati indotti a versare ingenti somme di denaro, che il professionista giustificava attraverso l’inganno di provvedimenti giudiziari falsificati. La comunità attende ora con interesse gli sviluppi dell’inchiesta e le eventuali ripercussioni legali per tutti i soggetti coinvolti, che potrebbero allargarsi nel corso delle indagini. (Gaeta.it)