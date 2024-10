Thesocialpost.it - Tragico schianto, gravissimi due ragazzi

(Di sabato 19 ottobre 2024) Questa mattina, prima dell’alba, si è verificato un grave incidente stradale in via Vesalio, a Cagliari, che ha coinvolto tre giovani ventenni. Il bilancio parla di due feriti in condizioni molto gravi e uno con lesioni meno critiche. La dinamica dell’incidente Secondo le prime informazioni, i tre, due ragazze e un ragazzo, erano a bordo di una Citroen che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo. L’auto ha prima urtato un palo della luce situato nello spartitraffico centrale, per poi finire violentemente contro il muro di un palazzo. Intervento di polizia e vigili del fuoco Gli agenti della polizia locale sono attualmente al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti prontamente anche i vigili del fuoco, che hanno estratto i giovani dalle lamiere dell’auto, gravemente danneggiata nell’impatto.