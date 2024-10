Gaeta.it - Traffico bloccato sull’Autostrada del Brennero: tir in panne causa disagi

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un incidente stradale ha messo in crisi illungo l'Autostrada del, nei pressi del confine tra Italia e Austria. Un tir si è fermato all'interno di una galleria a corsia unica adi lavori in corso, costringendo la chiusura temporanea dell'arteria autostradale. Questo episodio ha provocato notevoliper gli automobilisti, con lunghe code e rallentamenti che hanno interessato anche la parallela statale del. Dettagli dell'incidente e prima chiusura dell'arteria L'incidente è avvenuto in una galleria a corsia unica sull'A22, precisamente tra Vipiteno e il valico di confine. La presenza del tir inha reso necessario chiudere completamente il tratto autostradale in direzione nord per consentire l'intervento dei soccorsi e la rimozione del veicolo pesante.