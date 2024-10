Gaeta.it - Torre del Greco: Arrestato un marito violento dopo un drammatico intervento dei carabinieri

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La violenza domestica continua a rappresentare una grave emergenza sociale in Italia, con casi che emergono quotidianamente. Un episodio inquietante è avvenuto adel, dove una donna ha trovato il coraggio di chiedere aiutoanni di maltrattamenti. Venerdì sera, la donna ha chiamato l’attenzione deiun ennesimo tentativo di strangolamento da parte del, segnando il culmine di un incubo durato ben 12 anni. un matrimonio segnato dalla violenza La vicenda di questa donna sottolinea la complessità del fenomeno della violenza domestica. Per oltre un decennio, ha vissuto in un ambiente caratterizzato da abusi fisici e psicologici.