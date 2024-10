Tornano in Italia i 12 migranti rimasti in Albania, destinazione Cara di Bari (Di sabato 19 ottobre 2024) Pronti a partire a bordo di una motovedetta della Guardia costiera dal porto di Shengjin Verranno portati nel centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Bari-Palese i 12 migranti pronti a partire a bordo di una motovedetta della Guardia costiera dal porto di Shengjin in Albania provenienti dalla nuova struttura di permanenza per il rimpatrio Sbircialanotizia.it - Tornano in Italia i 12 migranti rimasti in Albania, destinazione Cara di Bari Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Pronti a partire a bordo di una motovedetta della Guardia costiera dal porto di Shengjin Verranno portati nel centro di accoglienza richiedenti asilo () di-Palese i 12pronti a partire a bordo di una motovedetta della Guardia costiera dal porto di Shengjin inprovenienti dalla nuova struttura di permanenza per il rimpatrio

«Finalmente l’Italia» - oggi i 12 migranti saranno trasferiti al Cara di Bari - Un sorriso, prima timido e poi sempre più grande, scioglie la tensione sofferta in questi giorni dai dodici richiedenti asilo, cinque egiziani e […] The post «Finalmente l’Italia», oggi i 12 migranti saranno trasferiti al Cara di Bari first appeared on il manifesto. . «Siamo molto felici. Grazie. Grazie. (Ilmanifesto.it)

