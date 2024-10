Todi, “Ponte Contemporaneo” verso il futuro: la città umbra si candida a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea (Di sabato 19 ottobre 2024) Todi, lo splendido borgo medievale che ha stregato artisti del calibro di Beverly Pepper e Alighiero Boetti, si candida a diventare la Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026. Il suo progetto, “Ponte Contemporaneo”, è un ambizioso piano che mira a trasformare la città in un centro di riferimento per l’arte del nostro tempo, un Ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. Immaginate un luogo dove la storia millenaria si fonde con l’arte Contemporanea, dove palazzi medievali e chiese rinascimentali ospitano installazioni e performance di artisti visionari. Todi, con il suo fascino senza tempo, è pronta a trasformarsi in un laboratorio di creatività, un Ponte tra epoche e culture diverse. Ilfattoquotidiano.it - Todi, “Ponte Contemporaneo” verso il futuro: la città umbra si candida a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024), lo splendido borgo medievale che ha stregato artisti del calibro di Beverly Pepper e Alighiero Boetti, sia diventare la2026. Il suo progetto, “”, è un ambizioso piano che mira a trasformare lain un centro di riferimento per l’arte del nostro tempo, untra passato e, tra tradizione e innovazione. Immaginate un luogo dove la storia millenaria si fonde con l’arte, dove palazzi medievali e chiese rinascimentali ospitano installazioni e performance di artisti visionari., con il suo fascino senza tempo, è pronta a trasformarsi in un laboratorio di creatività, untra epoche e culture diverse.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viterbo capitale europea della cultura 2033 - Frontini : "Candidatura nel 2027" - "Nel futuro di Viterbo e della Tuscia ci sono anche turismo e cultura, partendo dalla rigenerazione urbana a da un importante piano di marketing". Al convegno sull'economia della cultura, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini fa il punto sulle strategie a cui si sta lavorando, compresa la... (Viterbotoday.it)

Acerra 2027 - presentato il dossier : la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura - . E’ quanto emerso questa mattina al Castello dei Conti di Acerra nel corso della presentazione del dossier ‘I Segreti di Pulcinella’, con il quale è stata presentata ufficialmente la candidatura di Acerra a Capitale Italiana della Cultura 2027. Il percorso verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027 sarà impegnativo, ma Acerra è pronta ad affrontarlo con entusiasmo e determinazione. (Anteprima24.it)

Carrara tra i cinque comuni candidati al ruolo di capitale italiana dell’arte contemporanea 2026 - Il Fare della Cultura” – Gibellina (TP): “Portami il futuro” – Pescara (PE): “Pescara città contemporanea – Una porta aperta ai sogni” – Todi (PG): “Ponte contemporaneo” I Comuni selezionati saranno convocati a Roma il 25 ottobre 2024 per le audizioni pubbliche. Per ciascun dossier le audizioni avranno una durata di massimo 60 minuti, di cui 30 per la presentazione del progetto e 30 per una ... (Laprimapagina.it)