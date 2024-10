TNA: Jordynne Grace sfiderà un’ex Diva WWE (Di sabato 19 ottobre 2024) Le strade di Jordynne Grace e della WWE sembrano essere sempre più vicine a incontrarsi. Dopo aver debuttato nella Royal Rumble lo scorso gennaio, l’attuale campionessa Knockouts è diventata uno dei volti di punta della collaborazione tra TNA e NXT, sfidando tra le altre Roxanne Perez, Sol Ruca, Tatum Paxley e Wendy Choo. Ma tra poco Jordynne avrà la possibilità di sfidare un’atleta WWE del recente passato. Annunciato il match contro Alicia Fox Il prossimo dicembre, infatti, la Juggernaut salirà sul ring contro Vix Crow, che tutti quanti abbiamo conosciuto per anni come Alicia Fox. L’incontro è stato annunciato da Title Match Network, in occasione di Ladies Night Out 14, evento che si terrà nel weekend di WrestleCade, l’1 dicembre, durante una delle convention di wrestling più partecipate in America. Zonawrestling.net - TNA: Jordynne Grace sfiderà un’ex Diva WWE Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Le strade die della WWE sembrano essere sempre più vicine a incontrarsi. Dopo aver debuttato nella Royal Rumble lo scorso gennaio, l’attuale campionessa Knockouts è diventata uno dei volti di punta della collaborazione tra TNA e NXT, sfidando tra le altre Roxanne Perez, Sol Ruca, Tatum Paxley e Wendy Choo. Ma tra pocoavrà la possibilità di sfidare un’atleta WWE del recente passato. Annunciato il match contro Alicia Fox Il prossimo dicembre, infatti, la Juggernaut salirà sul ring contro Vix Crow, che tutti quanti abbiamo conosciuto per anni come Alicia Fox. L’incontro è stato annunciato da Title Match Network, in occasione di Ladies Night Out 14, evento che si terrà nel weekend di WrestleCade, l’1 dicembre, durante una delle convention di wrestling più partecipate in America.

