Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 21 al 25 ottobre 2024: Eleni rivela a Markus che suo padre è Christoph, ma poi si pente

(Di sabato 19 ottobre 2024) Cosa accadrà anella settimana dal 21 al 25? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su, che nel corso di una discussione consi lascerà sfuggire il fatto che lui non è il suobiologico. La ragazza preciserà che è figlia di, ma poi si pentirà di averto la verità all’uomo.sconvolto Mentre Alexandra non si rassegnerà alla fine della sua relazione concercherà in ogni modo di convincerla a dare una nuova chance al loro matrimonio. Le continue avances dell’uomo finiranno per mettere in imbarazzo, che alla fine deciderà dirgli un segreto custodito per anni da lei e dalla madre.