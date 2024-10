Stati Uniti, domani sul Navy Pier di Chicago l’esordio di Vinitaly Usa (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 20 e 21 ottobre sul Navy Pier di Chicago si alza il tricolore per l’esordio di Vinitaly.USA, il primo format fieristico del vino italiano negli States organizzato da Veronafiere e Fiere Italiane con il sostegno di ITA, Italian Trade Agency. La manifestazione che segna l’avvio del presidio permanente di Vinitaly-Veronafiere sul primo mercato di sbocco mondiale del prodotto enologico, si presenta ai buyer e agli operatori americani della ristorazione e della distribuzione con oltre 230 aziende italiane, cinque collettive regionali (Calabria, Campania, Friuli-VeneziaGiulia, Lazio e Sardegna e la presenza istituzionale di Veneto e Umbria) su 13mila mq espositivi, più di 1650 etichette in degustazione e un palinsesto di 30 eventi b2b. “Si tratta di un debutto fondamentale per la promozione e il posizionamento del vino Made in Italy. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 20 e 21 ottobre suldisi alza il tricolore perdi.USA, il primo format fieristico del vino italiano negli States organizzato da Veronafiere e Fiere Italiane con il sostegno di ITA, Italian Trade Agency. La manifestazione che segna l’avvio del presidio permanente di-Veronafiere sul primo mercato di sbocco mondiale del prodotto enologico, si presenta ai buyer e agli operatori americani della ristorazione e della distribuzione con oltre 230 aziende italiane, cinque collettive regionali (Calabria, Campania, Friuli-VeneziaGiulia, Lazio e Sardegna e la presenza istituzionale di Veneto e Umbria) su 13mila mq espositivi, più di 1650 etichette in degustazione e un palinsesto di 30 eventi b2b. “Si tratta di un debutto fondamentale per la promozione e il posizionamento del vino Made in Italy.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pieralisi Jesi ko all’esordio - la delusione del presidente : “Ho visto una squadra poco lucida” - Debutto con sconfitta in B1 e con un solo punto conquistato. C’è grande delusione in casa Pieralisi Jesi dopo il ko subito al PalaTriccoli contro l’Olimpia Teodora Ravenna, anche se l’impressione è che la squadra marchigiana non abbia “indossato” il miglior abito possibile. Andare due volte in... (Today.it)

Pieralisi Jesi ko all’esordio - la delusione del presidente : “Ho visto una squadra poco lucida” - Debutto con sconfitta in B1 e con un solo punto conquistato. C’è grande delusione in casa Pieralisi Jesi dopo il ko subito al PalaTriccoli contro l’Olimpia Teodora Ravenna, anche se l’impressione è che la squadra marchigiana non abbia “indossato” il miglior abito possibile. Andare due volte in... (Anconatoday.it)

Com’è andato l’esordio di Pierret con il Lecce - Premessa: la partita con l`Atalanta non è stata l`occasione giusta per capire le qualità di Balthazar Pierret, centrocampista classe 2000... (Calciomercato.com)