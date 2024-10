Sinner è il re d'Arabia: rimonta Alcaraz e vince il Six King Slam (Di sabato 19 ottobre 2024) 6-7 6-3 6-3 il punteggio con cui Jannik Sinner ha la meglio contro l'eterno rivale, Carlos Alcaraz: eccezionale l'azzurro a rimontare dopo la sconfitta nel primo set Ilgiornale.it - Sinner è il re d'Arabia: rimonta Alcaraz e vince il Six King Slam Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 6-7 6-3 6-3 il punteggio con cui Jannikha la meglio contro l'eterno rivale, Carlos: eccezionale l'azzurro are dopo la sconfitta nel primo set

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Sinner-Alcaraz 6-7(5) 6-3 6-3 - Six Kings Slam 2024 (VIDEO) - Prima vittoria stagionale contro il suo rivale numero uno per Jannik, che si porta così a casa il ricco montepremi destinato al vincitore. Trionfa in rimonta il numero uno al mondo, che piega lo spagnolo con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-3 dopo una battaglia durata due ore e 19 minuti. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV HIGHLIGHTS SINNER-ALCARAZ The post Highlights Sinner-Alcaraz ... (Sportface.it)

Sinner batte Alcaraz in finale e vince il Six Kings Slam : Jannik porta a casa 5 milioni e mezzo di euro - Sinner batte Alcaraz con il punteggio di 6-7 6-3 6-3 e vince il Six Kings Slam. Jannik sconfigge per la prima volta nel 2024 lo spagnolo e conquista 5,5 milioni di euro.Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 6-3 - 6-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il n.1 trionfa e intasca un assegno faraonico! - A-40 Battuta esterna vincente di Alcaraz. Palla corta di Sinner, pallonetto, ‘veronica’ di Alcaraz e l’italiano sbaglia un diritto incrociato a campo aperto. 3-2 Ace al centro dell’italiano. 5 milioni di euro, mentre il tennista perdente ne riceverà 1. 3-1 Sinner ottiene un punto diretto con una seconda perfetta con traiettoria esterna. (Oasport.it)