Sei alberi abbattuti a Villa Borghese: intervento urgente per la sicurezza pubblica (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una pronta azione di abbattimento ha interessato la Pineta di Porta Pinciana, situata all'interno del prestigioso parco di Villa Borghese. Il Dipartimento Tutela Ambientale ha comunicato ufficialmente la necessità di rimuovere sei alberi, specificando che l'intervento si è reso urgente a favore della sicurezza pubblica. Questo provvedimento è stato adottato secondo quanto stabilito dalle normative locali riguardanti la preservazione del verde urbano. La necessità dell'abbattimento L'abbattimento degli alberi, che appartenevano alla specie Pinus Pinea, è stato motivato da una serie di gravi problematiche strutturali riscontrate durante un'ispezione tecnica. Secondo la nota del Dipartimento, il tecnico abilitato che ha condotto la valutazione, Dott.

Villa Borghese - le proteste non fermano i tagli : abbattuti altri sei pini - La “Pineta pinciana” può contare su sei alberi in meno. Sono infatti stati abbattuti su incarico del dipartimento ambiente perché presentavano “alterazioni strutturali gravi”. I pini di Villa Borghese Non sono i primi esemplari di Pinus pinea a passare sotto le lame delle motoseghe, nel... (Romatoday.it)