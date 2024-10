.com - Riforma Pensioni 2025, l’editoriale: non ci siamo, la manovra non basta

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il Consiglio dei Ministri in questi giorni ha varato laeconomicache ai primi di novembre comincerà l’iter parlamentare per l’approvazione finale entro la fine dell’anno. È unapiuttosto “leggerina” e per quanto riguarda l’ambito previdenziale molto poco soddisfacente. In pratica l’Esecutivo ha affermato che gli unici cambiamenti oltre ad un rinnovo degli istituti in scadenza a fine anno saranno la possibilità volontaria di restare ancora sul posto di lavoro per chi ha già raggiunto i termini del pensionamento avendone, in tal modo, un beneficio economico.