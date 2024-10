Lanazione.it - Pioggia, un’altra notte di paura. Il Ficarello tracima e poi rientra. Allagato un tratto di via Firenze

(Di sabato 19 ottobre 2024) Prato, 19 ottobre 2024 –diquella vissuta dai residenti di Prato e Montemurlo fra giovedì e venerdì a causa degli intensi temporali. La protezione civile ha tenuto sotto controllo la situazione e, tutto sommato, i danni registrati non sono stati molti, a parte qualche momento di criticità. E’ chiaro che le domande che i cittadini continuano a porsi sono “quando finirà quest’incubo”, “che cosa succederà se dovesse piovere ancora”. Le piogge intense fanno risprofondare nelladi una alluvione, come accaduto un anno fa, e i continui fenomeni che si creano ogni volta che piove in maniera forte dimostrano come il nostro sia un territorio molto fragile sotto il profilo del rischio idrogeologico. Tornando all’altra, le situazioni più delicate in città sono state quelle in via di Cantagallo a Figline e in via Anita Garibaldi.